Fluvius maakt Hageland klaar voor de energietransitie : “Nieuwe schakelpost in Bekkevoort versterkt het lokale elektriciteitsnet met het oog op meer duurzame energie”

BekkevoortNetbedrijf Fluvius legt momenteel de laatste hand aan de aansluiting van een nieuwe schakelpost in Bekkevoort. Die is nodig om het lokale elektriciteitsnet te versterken en meer duurzame energie toe te laten op het net. Om de nieuwe schakelpost in te lussen in het bestaande elektriciteitsnet, trok Fluvius ruim 20 km nieuwe middenspanningskabels vanuit het ook al vernieuwde transformatorstation in Kersbeek.

Al sinds februari zijn aannemers APK en Besix in opdracht van Fluvius bezig met dit megaproject, met onder meer 18 boringen en tal van werfzones in Kortenaken, Glabbeek en Bekkevoort. “Om de nieuwe schakelpost ter hoogte van de terreinen van voetbalclub VC Bekkevoort aan te sluiten op het lokale elektriciteitsnet, moesten we maar liefst 20 km nieuwe middenspanningskabel trekken”, vertelt Mieke Pierlet, teamleider ontwerp Netten regio Hageland-Dijle bij Fluvius. “Daarom waren we de afgelopen maanden vrijwel onafgebroken wel ergens in deze drie gemeenten aan de slag. Om de stroomtoevoer steeds te waarborgen, leggen we de voedingskabels naar een schakelpost immers altijd in een lus aan. Wanneer een van de kabels beschadigd raakt, bijvoorbeeld door graafwerken, kan de stroomvoorziening snel hersteld worden door de elektriciteit langs de andere kant van de lus te sturen.”

Klaar voor meer hernieuwbare energie

Niet alleen de nieuwe schakelpost in Bekkevoort moet het lokale elektriciteitsnet versterken en klaar maken voor de energietransitie. Ook het transformatorstation in Kersbeek kreeg vorig jaar al een grondige opknapbeurt. Wim De Maesschalck, expert Assets & Netarchitectuur bij Fluvius: “We pasten in Kersbeek voor de eerste keer een nieuwe opstelling van de middensspanningsscellen toe die we stelselmatig in al onze nieuwe transformatorstations zullen invoeren. Dat nieuwe concept komt niet alleen de veiligheid in zo’n transformatorstation ten goede, maar verhoogt ook de betrouwbaarheid aanzienlijk, waardoor er minder kans is op langdurige stroompannes. Samen met de nieuwe schakelpost is de regio zo klaar voor de omslag naar meer duurzame, hernieuwbare energie.”

3,5 miljoen investering

Met de bouw en aansluiting van de nieuwe schakelpost is een investering van 3,5 miljoen euro gemoeid. Tegen eind juni moet de schakelpost actief zijn en worden de klanten in de buurt via die weg voorzien van elektriciteit.

Wat is een schakelpost?

De 860 schakelposten van Fluvius zijn onderdeel van de ruggengraat van het elektriciteitsnet in Vlaanderen. In die stations wordt de elektriciteit veilig verdeeld (of ‘geschakeld’) naar een reeks onderliggende elektriciteitsnetwerken, telkens aan een middenspanningsniveau van 10, 11, 12, 15 of 30 kilovolt (hier en daar in Vlaanderen ook 36 en 70 kV). Van daaruit voeden ze ons volledige elektriciteitsnet, tot bij u.