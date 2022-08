Finse piste buiten gebruik tot en met 18 augustus.

Glabbeek Seppe (26) uit Glabbeek gaat naar WK powerchair hockey: “Beperkin­gen verdwijnen op het veld”

Van 7 tot 15 augustus vindt het wereldkampioenschap powerchair hockey plaats. Dat is een sport voor atleten in een elektrische rolstoel. Ook België zal volgende week van de partij zijn in Zwitserland. Eén van de spelers die ons land zal vertegenwoordigen, is Seppe Hemerijckx (26) uit Glabbeek. Hij vertelt ons wat meer over zijn intensieve sport.

9 augustus