Drinkwaterproblemen zijn opgelost

HagelandHet afgelopen weekend is de waterbevoorrading in de regio naar wens verlopen. De Watergroep beschouwt deze storing van het drinkwater als afgesloten, al blijft De Watergroep de situatie nauwgezet opvolgen.

De laatste weken van december verliepen niet voor iedereen in het Hageland even vlot. Enkele inwoners uit onder andere Tielt-Winge, Bekkevoort en Scherpenheuvel zaten dagenlang zonder - of met weinig druk - water. Vooral de hoger gelegen straten ondervonden het meeste problemen. De watertorens in Bekkevoort, Tielt-Winge en Lubbeek waren zelfs bijna leeg. Hierdoor werd een nooddrinkwatervoorziening opgestart waar inwoners zakjes met drinkwater konden ophalen.

Volgens De Watergroep lag het probleem bij de vrieskou van in december en de daaropvolgende dooi. Die combinatie kan er immers voor zorgen dat leidingen instabieler worden en breken. De waterlekken die zo dan ontstaan, veroorzaken onvermijdelijk drukverlies.

Opnieuw gevuld

Goed nieuws, wat deze problemen lijken ondertussen van de baan. De watertoren van Bekkevoort is het voorbije weekend opnieuw volledig gevuld. Ook de watertorens van Lubbeek en Meensel-Kiezegem werden opnieuw goed gevuld. Het reservoir van Aarschot is opnieuw beter gevuld. Het reservoir van Vinkenberg (Scherpenheuvel-Zichem) is bijna volledig gevuld.

In het waterproductiecentrum Het Rot (Holsbeek) heeft De Watergroep ondertussen een reserve van 1.500 m³ meter opgebouwd, die ze de komende dagen het net zullen insturen. De Watergroep blijft inzetten op lekdetectie en -herstelling én het opvolgen van de verbruikspatronen.

Nooddrinkwatervoorziening

De nooddrinkwatervoorziening is niet langer nodig. De Watergroep laat de containers met nooddrinkwater, die momenteel nog in Lubbeek en Bekkevoort staan, in de loop van de week ophalen. De nadarhekken kunnen daar worden weggehaald. Ook de voorraad waterbidons in Scherpenheuvel-Zichem wordt opgehaald. Tot slot worden de standpijpen in Kortenaken en Glabbeek op korte termijn weggehaald.

Opgelost

Aangezien De Watergroep het voorbije weekend heeft kunnen beantwoorden aan de vraag van hun klanten, beschouwen ze deze waterstoring bij deze als afgesloten. Ze blijven de situatie uiteraard nauwgezet opvolgen en focussen de eerstvolgende dagen op een grondige analyse van de voorbije bevoorradingscrisis en een bijhorend actieplan om dergelijke problemen naar de toekomst toe te vermijden.

Als er problemen zijn met de watertoevoer, kan je dit melden via het telefoonnummer van De Watergroep 02 238 96 99.

