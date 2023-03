Drie bestuurders betrapt met gsm

Stad Aarschot is op zoek naar straffe verhalen over Ouroden­berg

Wagdi - de Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie - werkt aan een boek over Ourodenberg in de reeks ‘Kroniek van Aarschot’. Hiervoor zijn ze op zoek naar straffe verhalen over Ourodenberg. Hiervoor doet de stad een oproep: “Heb jij leuke weetjes, foto’s of ander materiaal over Ourodenberg? Stuur dan een mail naar info@wagdi.be. Je kan het materiaal ook bezorgen aan de balie van het Stedelijk Museum of aan bestuurslid Dominik Vanlommel (Roodhuisstraat 43, 3200 Ourodenberg). Na het inscannen krijg je het materiaal in zijn originele staat terug.”