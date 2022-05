Dorpsfeest Bekkefiejest op 20, 21 en 22 mei

Wat staat er op het programma? Vrijdag 20 mei om 20 uur: Bekkevoort Zingt (groots openluchtmeezingfeest van Vlaanderen Zingt). Op zaterdag 21 mei is het ‘Bekkevoort Feest’ met om 14.30 uur een Dorpsspel: ‘Wie wordt de Bekkevoortse Homo Universalis?’ Vanaf 18.30 uur zijn er optredens van Soul 4 you, Men and a Lady, Covers on the Rocks en randanimatie van Circus de Luxe. Op zondag 22 mei is er van 10 tot 18 uur een vrijetijdsmarkt met tal van demo’s en optredens, standjes van plaatselijke verenigingen en handelaars, Animatiestanden, Springkastelen, een boekenverkoop in de bibliotheek én een tentoonstelling.