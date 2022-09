Dieven stelen batterij van verkeerslicht

Diest Van wereld­markt tot urban sports op autovrije zondag

Genieten van een dagje autorust doen ze op 18 september in Diest, want dan is het autovrije zondag. Een groot deel van de binnenstad wordt afgesloten voor autoverkeer. Leuke kraampjes, straatanimatie en alternatieve vervoersmiddelen veroveren die dag de openbare ruimte. Kom de sfeer (en uitlaatgasvrije lucht) opsnuiven in het stadscentrum.

7 september