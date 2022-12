De Watergroep gaat verder met het opsporen en herstellen van lekken.

De watertoren van Bekkevoort is de voorbije nacht opnieuw volledig gevuld. De watertoren van Lubbeek is opnieuw beter gevuld - zelfde peil als eergisteren -, en ook de watertoren van Meensel-Kiezegem (Tielt-Winge) is beter gevuld dan de voorbije dagen. De reservoirs van Aarschot en Vinkenberg (Scherpenheuvel-Zichem) zijn sterk bijgevuld in vergelijking met de voorbije dagen.

De Watergroep zit in de laatste fase om het waterproductiecentrum Het Rot (Holsbeek) gedeeltelijk in dienst te nemen. Dit waterproductiecentrum was uit dienst voor noodzakelijke onderhoudswerken. Deze voormiddag start De Watergroep met het vullen van de reinwaterkelder. Als alles naar verwachting verloopt, start De Watergroep vanavond met het verpompen naar het distributienet, wat een bijkomende invloed moet hebben op het aanvullen van de reserves de komende nacht en ook meer leveringszekerheid biedt naar het eindejaarsweekend toe.

Lekken

De Watergroep heeft gisteren geen grote lekken vastgesteld. Er zijn wel opnieuw meerdere kleine lekken in de ruime regio gelokaliseerd en hersteld, wat eveneens een invloed heeft op de beschikbare volumes. Vandaag gaat De Watergroep verder met het opsporen en herstellen van lekken.

Drinkwatervoorziening

De nooddrinkwatervoorziening is momenteel niet nodig, maar De Watergroep houdt ze stand-by zodat ze indien nodig snel kunnen opstarten. Door stabiliteitsproblemen verplaatsen ze de nooddrinkwatervoorziening van Tielt-Winge wel naar hun waterproductiecentrum in Haasrode, maar ook van die locatie kan de oplegger snel weer ter plaatse worden ingezet. Momenteel zijn er in de betrokken regio geen onderbrekingen van de drinkwatervoorziening.

Indien er problemen zijn met de watertoevoer, kan je dit melden via het telefoonnummer van De Watergroep 02/238 96 99.

