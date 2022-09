De Petrushoeve opent de deuren tijdens Dag van de Landbouw

Gerry en Ann kochten de Petrushoeve in 2010. Pas drie jaar later werden de eerste wijnranken aangeplant. Ze kiezen er telkens voor klimaatresistente druivensoorten zoals johanniter, souvignier gris of cabernet cortis. Duurzaam en biologisch handelen is hier de norm. Wie dat wil kan op het domein ook overnachten in een groot wijnvat. Dat stulpje herken je misschien wel uit de één-soap Thuis, want De Petrushoeve doet ook dienst als filmlocatie voor de opnames bij Stevenson.