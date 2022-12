Controleactie naar aanleiding van recente inbraken

Sint-Joris-Winge De 7 lievelings­plek­jes van Sergio: “Mijn auto lijkt uit zichzelf naar deze brasserie te rijden”

Als een man die van het goede leven geniet: zo kent iedereen Sergio (57) al vele jaren. Momenteel staat die ‘way of life’ even stil, want de zanger-entertainer is volop aan het diëten. “Ik ben al vijf kilogram kwijt, dus ik ben goed bezig”, zegt hij. Wij staken Serge Quisquater een hart onder de aangespannen broeksriem, in ruil verklapt hij ons zijn lievelingsplaatsen.

17 december