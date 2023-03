Coachingssessies in kader van Week van de Valpreventie.

Anderstali­gen uit Diest maken hun eigen magazine in het Nederlands: “Ze leren bij op alle vlakken”

Op 27 maart verscheen de tweede editie van het nieuwe magazine ‘Dit is Diest’, een magazine dat geschreven wordt in het Nederlands door een redactieteam van anderstalige cursisten van CVO Volt. Het brengt in korte en geïllustreerde artikels in eenvoudig Nederlands interviews met anderstaligen, agendatips en informatie over toffe plekken.