Bloesemmagie op 14 april op Wijndomein Kluisberg

Van feeëriek verlichte boomgaar­den tot huifkarren­toch­ten: 7 keer genieten van bloesem­pracht in het Hageland

In de tweede helft van april hangt de lente in de lucht en staan de fruitbomen in volle bloei. Op verschillende plekken in het Hageland vinden dan leuke activiteiten plaats die de bloemenpracht in de kijker zetten. Onze redactie selecteerde voor jou de fleurigste evenementen: van vuurspuwers in Zoutleeuw tot huifkarrentochten in Kortenaken en Lubbeek.