Bib organiseert voorleesuurtje

Aarschot Ruim 900 leerlingen en leerkrach­ten trekken te voet naar Scherpen­heu­vel

De leerlingen van het eerste tot en met het zevende middelbaar hielden vrijdag hun voettocht naar Scherpenheuvel. Sinds de viering van het 75 jarig bestaan in 2010 is het een vijf-jarige traditie om op bedevaart te gaan; al is de derde editie door de pandemie tot nu uitgesteld.

29 april