Gemeente maakt fors werk van ontharding in strijd tegen waterover­last

Met de recente aanleg van een nieuwe parking aan het kerkhof van Glabbeek en de vernieuwing van de Glazuurparking die momenteel in uitvoering is, investeert de gemeente Glabbeek in mooie nieuwe parkings in het centrum van het dorp en maakt het tegelijk ook werk van ontharding. Ook aan het gemeentehuis wordt eind dit jaar een nieuwe landschapsparking met waterdoorlatende materialen aangelegd. Daarna volgen nog de aanleg van nieuwe parkings met waterdoorlatende materialen aan het kerkhof van Kapellen, aan de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 en aan het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever.