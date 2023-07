“Algen, vuil en schildpad­den die het water uitvluch­ten... dit heb ik nog nooit meegemaakt”: vissers verbolgen over slechte staat vijvers Halve Maan

Het visseizoen is weer volop bezig, maar in Diest klagen vissers steen en been over provinciaal domein Halve Maan. “Het is een schande! Dode vissen en meerval, meer zie je hier niet meer”, zucht visser Frank Debrouwer. “We zijn er zeker mee bezig”, sust de provincie. Wij spraken af met Frank in café De Zwaan, een café naast de visvijvers waar al jaar en dag vissers samenkomen om na te praten, om de situatie te bekijken.