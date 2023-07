Explosieve nacht: vierde plofkraak op Gouden Kruispunt: “Ik checkte zelfs de buienradar omdat ik dacht dat het om een bliksemin­slag ging”

Gangsters bliezen afgelopen nacht een ATM automaat op aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. De explosies, drie in totaal, waren tot kilometers ver te horen. Alles wijst erop dat het om werk van professionals gaat. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk buit is gemaakt. De federale politie zet het onderzoek verder. “Dit is al de vierde plofkraak op het Gouden Kruispunt en onze Vlooybergtoren werd ook al opgeblazen”, aldus lokale bronnen.