Bestuur Bekkevoort organiseert twee hulpmomenten voor inwoners voor aanvraag stookoliecheque

Dit kan op dinsdagvoormiddag 7 maart en dinsdagvoormiddag 21 maart.

De mazoutcheque is een éénmalige verwarmingstoelage van 300 euro die in één keer wordt uitgereikt. Je krijgt de 300 euro gestort als er bij jou tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 minstens één keer stookolie of propaan in bulk werd geleverd voor de verwarming van je woning. Bij meer dan één levering in die periode krijg je de verwarmingstoelage toch maar één keer.

Iedereen die gedomicilieerd is in een eengezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen. Per gezin, gedomicilieerd op hetzelfde leveringsadres, kun je maar één cheque aanvragen. De premie is dus niet bestemd voor rechtspersonen of tweede verblijven.

Meebrengen

Wat breng je zeker mee naar het hulpmoment als je een afspraak hebt? Je identiteitskaart en je pincode, je factuur en je betalingsbewijs - op papier - en je bankrekeningnummer. Een afspraak maken kan via 013/46 05 60.

Meer informatie

Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden. Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800/120 33 - gratis nummer - of via stookoliecheque@economie.fgov.be.

