BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Bekkevoort een nieuwe gemeentelijke loods? Wat met de uitbreiding van Hof Ter Heyde? En hoe is het gesteld met de fietsinfrastructuur?

Tienen 2.237 mensen in de regio zoeken een job, Jobbeurs Tienen kan oplossing bieden

Werkzoekenden of werknemers die een nieuwe uitdaging willen aangaan, kunnen op maandag 23 mei naar de vierde editie van de Jobbeurs in Tienen. Deze beurs is een unieke gelegenheid om kennis te maken met werkgevers uit de regio en hun vacatureaanbod. De Jobbeurs is een initiatief van de Interlokale Vereniging Zuidoost Hageland, VDAB, UNIZO en VOKA.

22 mei