Bekkevoort herdenkt Wereldoorlogen met centrale plechtigheid in Assent

Aarschot/Machelen Dief die nachtwin­kels viseerde voor rechter

De politie van Aarschot kreeg in de nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober melding van een poging inbraak in de Leuvensestraat in Aarschot. De uitbater van de nachtwinkel gaf de politiediensten mee dat hij gebonk hoorde en stelde vast dat de voordeur werd opengebroken. Het nachtslot van de deur was geplooid, maar er werd niets gestolen.

3 november