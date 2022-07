Aangepaste verkeerssituatie Veugelberg en Oude Tiensebaan op 25 juli door wielerwedstrijd

Om de wielerwedstrijd voor junioren op 25 juli vlot en veilig te laten verlopen, wijzigt de verkeerssituatie op de Veugelberg en Oude Tiensebaan. Van 14 tot 19.30 uur geldt er een parkeerverbod in de straten. Tijdens de duur van de wielerwedstrijd is er enkel verkeer in de rijrichting van de koers toegestaan. Het parcours loopt als volgt: het vertrek is voorzien aan de Houwaartstraat aan de kerk, dan via de Valvoortstraat, de Vroentestraat, Vuggelberg, Veugelberg, Oude Tiensebaan, Groenhoef, Hoensberg en aankomst weer aan de Houwaartstraat.