Aangepaste verkeerssituatie Staatsbaan op 13 en 25 april

Man in voorlopige hechtenis op verdenking van doodslag op 27-jarige Gabriel Mbida in Vorst

Het Brusselse gerecht heeft een man van zijn vrijheid beroofd in het onderzoek naar de dood van de 27-jarige Gabriel Mbida. De vrouw uit Aarschot werd op 21 juli 2022 dood aangetroffen in Vorst. Eind november kon een verdachte, P.J., opgepakt worden. De man zit sindsdien in voorlopige hechtenis op verdenking van doodslag. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.