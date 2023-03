Aangepaste verkeerssituatie richting Scherpenheuvel-Zichem door werken in August Nihoulstraat

Provinci­aal meldpunt bacterie­vuur

Kleurt je plant bruinzwart? Verdorren de bloesems, bladeren of twijgen? Dan bestaat de kans dat de plant bacterievuur of perenvuur heeft. Meld bij het minste vermoeden deze besmettelijke en schadelijke plantenziekte via het webformulier van het meldpunt bacterievuur. Zo brengt de provincie Vlaams-Brabant de haarden in kaart en onderneemt ze actie.