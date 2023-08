Aangepaste verkeerssituatie naar aanleiding van Muggenbergkermis

Museum 44 vertelt geschiede­nis aan de hand van vlaggen op Open Monumenten­dag

Op 10 september is het Open Monumentendag. Overal in Vlaanderen zetten musea en andere organisaties hun deuren open voor het grote publiek. Bij Museum 44 in Meensel-Kiezegem gaan ze voor een speciale tentoonstelling. Daar kan je heel wat vlaggen bewonderen en de oudste is meer dan 200 jaar oud.