31 procent van gescande voertuigen rijdt te snel bij flitsmarathon

Update Autopsie bevestigt: Jeanine (78) gestorven door verstik­king op boerderij

De bejaarde dame (78) die maandagavond in verdachte omstandigheden dood werd teruggevonden in Tielt-Winge, is omgekomen door verstikking. Dat blijkt uit het autopsieverslag. Haar echtgenoot en verdachte, Theo H. (79), beweert dat ze was gevallen.