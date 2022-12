300.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Bekkevoort hebben jullie het meest geraakt in 2022: van de seizoensarbeiders die werkten in erbarmelijke omstandigheden tot de erotische masseuse die een boek uitbracht

BekkevoortRuim 300.000 keer, zo vaak werd er afgelopen jaar op een artikel van Het Laatste Nieuws uit Bekkevoort geklikt. Wij brachten verhalen met een lach en traan, jullie lazen ze massaal. Van de 40 Poolse en Roemeense seizoensarbeiders die bij een lokaal fruitbedrijf werkten in erbarmelijke omstandigheden tot erotische masseuse Alexandra Moreels (46) die een boek uitbracht over haar levensverhaal.

Het meestgelezen artikel van afgelopen jaar ging over de stunt van fietsen Wildiers. Onder de campagnetitel “Vaarwel auto, Hallo Fiets!”, lanceerde de fietsenwinkel in februari haar nieuwe actie. “Naar aanleiding van het (virtuele) autosalon, gaven we onze klanten de kans om hun wagen in te ruilen voor een fiets” zei Jan Van Rooy, marketing manager bij Wildiers. En die actie had succes, want binnen de maand waren er al 60 aanvragen en nam Wildiers 20 wagens over.

Volledig scherm Fietsenwinkel Wildiers lanceerde aan het begin van het jaar een opmerkelijke actie, waarbij je je auto kon inruilen voor een fiets. © Bollen

Er was verder nog het verhaal van de ‘moderne slaven’ bij fruitbedrijf Van der Velpen. Zo’n veertig Poolse en Roemeense seizoensarbeiders van het fruitbedrijf in Bekkevoort zouden niet betaald zijn voor hun werk. Verder zouden ze ook in ‘erbarmelijke’ omstandigheden moeten leven op het domein. Dat meldde ABVV-secretaris Bert Verhooghe.

Volledig scherm Veertig Poolse en Roemeense seizoensarbeiders werden niet betaald en werkten in ‘erbarmelijke’ omstandigheden bij Van der Velpen in Bekkevoort. © rv

Later werden de arbeiders door de werkgever met de dood bedreigd volgens de Leuvense Anarchistische groep, die zich het lot van de arbeiders aantrok. De arbeiders kregen nooit een contract en werkten 11 uur per dag zonder pauze. Bovendien bleef de werkgever smoezen verzinnen om de seizoensarbeiders niet te hoeven betalen. Een deel van hen vertrok terug naar Roemenië, maar anderen geraakten niet weg. De werkgever eiste daarop dat de overgebleven arbeiders zijn boerderij verlieten en schold hen uit over de telefoon.

Erotische masseuse schrijft boek

‘Sex sells’ en dat bleek ook het afgelopen jaar. Een van de best gelezen stukken in Bekkevoort ging over erotische masseuse Alexandra Moreels (46), die een boek uitbracht over haar leven als sekswerker: ‘Ondraaglijk lichte zeden’. Moreels werkt al tien jaar in de erotische sector en geeft ‘massages met hoogtepunt’. Een moeilijke jeugd en een moeder in de sector gaven haar de kracht om te tonen hoe het wél goed kan in haar branche.

Volledig scherm Alexandra Moreels © Moreels

Een ander - zij het minder fris - verhaal met sekswerkers ging over de voormalige erotische bar El Patio in Bekkevoort. In El Patio werd van 2004 tot 2011 een ‘huis van ontucht’ uitgebaat. In 2012 was het onderzoek afgerond, maar nadien duurde het tien jaar vooraleer er een uitspraak viel in de zaak. Volgens de rechtbank hadden de beklaagden véél sneller hun oordeel moeten kennen. Daardoor kwamen alle beklaagden uiteindelijk weg met een loutere schuldigverklaring en hoefden ze geen straffen te vrezen, behalve de proceskosten.

Gemeentefusie?

Ten slotte was er ook nog het fusieverhaal dat als een rode draad door de lokale politiek in verschillende Vlaamse gemeenten liep. Antwerpen en Borsbeek kondigden eerder dit jaar aan te zullen fuseren en ook in Mechelen en Boortmeerbeek was er veel te doen om een mogelijke fusie. In het Hageland besloten de lokale besturen van Bekkevoort, Tielt-Winge, Kortenaken en Geetbets een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden om te fuseren. De plannen waren verre van concreet, maar een fusie in de toekomst wilde niemand uitsluiten.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

