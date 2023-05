17 bestuurders betrapt met gsm achter stuur

Spektakel aan de Maagdento­ren op 10 juni

Op zaterdag 10 juni doet de wielerwedstrijd Dwars door het Hageland onze streek aan. De start is voorzien in Aarschot en de aankomst in Diest. De renners rijden daarbij door Scherpenheuvel-Zichem. Die dag valt er heel wat te beleven aan de Maagdentoren van 11 tot 18 uur.