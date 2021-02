Zulte Waregem verslikt zich in eerstenationaler Olympic Charleroi en is uitgeschakeld

Beker van België Antwerp heeft grootste ‘cupheld', maar Club(-spe­lers) hebben pak meer ervaring in bekerfina­les dan die van ‘Great Old’

1 augustus De grootste cupheld heeft Antwerp zaterdag met Lior Refaelov in de rangen, toch is het contrast qua ervaring met Club Brugge groot. Niet alleen in teamverband doorheen de clubgeschiedenis, maar ook bij de spelers die komend weekend tegenover elkaar staan. Zo verzamelde het collectief van Antwerp in totaal slechts acht finales, waarvan er slechts 3 gewonnen werden. ‘Rafa’ deed dat in 2015 met een historische winning goal tegen Anderlecht voor Club. In zijn overige drie finales trok hij wel aan het kortste eind. Bij Club wonnen Mechele en Vormer diezelfde beker met blauw-zwart, terwijl ook Deli (2x), Balanta (2x), Sobol (2x), Vanaken en Horvath eerder de cup wonnen. Mignolet kan zijn eerste beker winnen, al won de doelman eerder de Champions League. Afwachten of die ervaring in het bekertoernooi zaterdag doorslaggevend kan zijn.