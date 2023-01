Zulte Waregem in halve finales: Fadera en “patron” Vormer (vanop de stip) nekken tien Kanaries

De bekerconfrontatie tussen Zulte Waregem en Sint-Truiden begon zonder Christian Brüls (door een clausule in diens transferovereenkomst mocht hij tegen zijn ex-club niet worden opgesteld) maar wel met absolute sensatie. Nog voor de eerste minuut helemaal verstreken was, werd STVV-doelman Daniel Schmidt al terug onder de douche gestuurd. In de ongenadig neergutsende regen had de Japanner net buiten de zestien de bij Zulte Waregem verrassend gestarte Dani Ramirez onderuit gehaald, en ref Boucaut trok zonder aarzelen rood. We speelden op dat ogenblik exact 44 seconden. Na vijf minuten “pauze” kwam Jo Coppens in doel en haalde Hollerbach de jonge Olivier Dumont naar de kant. De 20-jarige Luikenaar had zich zijn eerste basisplaats allicht helemaal anders voorgesteld.

Volledig scherm Sensatie na 44 seconden: rood voor Schmidt. © BELGA

Coppens kon zich in het Truiense doel overigens al heel snel onderscheiden. Na handspel van Hayashi op een poging van Vormer legde Boucaut de bal op de stip. Zinho Gano ging voor zijn vierde strafschopgoal van het seizoen, maar trapte binnen het bereik van Coppens. De spits van Zulte Waregem plaatste even later een niet te missen kans naast. Ondertussen was eerste assistent Devillers geblesseerd uitgevallen en vervangen door vierde official Wim Smet.

Net voor de eerste 45 minuten verstreken waren, klom Zulte Waregem op voorsprong. Nadat Bossut op een zeldzame Truiense tegenstoot Bruno van de 0-1 had af gehouden, zette Fadera de 1-0 op het bord. Hij stiftte de bal netjes over het been van de glijdende Coppens in het hoekje, na goed voorbereidend werk van Ramirez en Gano. Tot de rust volgden daarna nog... 12 extra-minuten. Drie keer had het spel immers lang stilgelegen: 5 minuten na de rode kaart, 3 minuten na de strafschop en 4 minuten na de arbitrale wissel.

Volledig scherm Alieu Fadera scoort, Jo Coppens is er aan voor de moeite. © BELGA

Terwijl de hemelsluizen open bleven staan en ook een gure wind de Elindus Arena teisterde, deed Sint-Truiden ondanks het numerieke ondertal tijdens het eerste kwartier na de pauze lovenswaardige pogingen om zich terug in de match te knokken. Bossut was echter alert op een vrijschop van Boya en een verrassend schot van Bruno. Aan de overkant haalde Zulte Waregem uiteindelijk even voorbij het uur de trekker over. Coppens graaide de doorgebroken Fadera naar de benen, Boucaut legde de bal weer op de stip en de thuissupporters riepen luidkeels om “Ruud, Ruud, Ruud”. Vormer liet zich niet pramen: hij knalde met volle kracht zijn eerste goal voor Zulte Waregem tegen de touwen en Zulte Waregem naar de halve finales.

Het was zijn laatste wapenfeit, want met het oog op de komende verplaatsing naar competitieleider Racing Genk oordeelde Mbaye Leye het raadzaam om de onbetwistbare “patron” van zijn team naar de kant te halen. De Nederlander straalde toen hij onder een stormachtig applaus werd gewisseld.

Volledig scherm Dikke regendruppels konden de pret niet drukken: Ruud Vormer opende zijn rekening voor Zulte Waregem tegen STVV. © BELGA

Vormer: “Nu kan alles”

Niemand hoeft er nog aan te twijfelen: Ruud Vormer is in nauwelijks tien dagen uitgegroeid tot de “chouchou” van het Waregemse publiek. En hij straalt zelf ook als een jonge wolf die voor het eerst voor de leeuwen wordt gegooid.

“Ik voel me hier echt al helemaal thuis, ja”, bevestigt de gewezen Gouden Schoen de synergie en sympathie tussen hem en zijn nieuwe fans. “Meteen beginnen met twee thuiszeges, een idealer scenario had ik niet kunnen bedenken voor mijn start bij deze club. De omstandigheden zaten natuurlijk een beetje mee vandaag, die rode kaart na één minuut heeft hen meteen de adem afgesneden. Zo, nu staan we daar maar mooi in de halve finale. En dan kan alles. We zullen wel zien wie we te bekampen krijgen.”

Zaterdag trekt Zulte Waregem naar Genk om zijn overlevingstocht in 1A verder te zetten. Ook daar acht Vormer zijn team niet kansloos.

“Je weet maar nooit dat ze bij Genk denken: ‘dat Zulte Waregem gaan we even rap oppeuzelen’. Zij in een mindere en wij in een topdag, dan weet je het nooit vooraf.”

Met zijn strafschopdoelpunt opende Vormer tegen Sint-Truiden zijn rekening voor zijn nieuwe club.

“Ik heb geen seconde getwijfeld om onze tweede penalty te trappen, neen. Waarom zou ik? Ja, het was best leuk mijn naam daarna te horen scanderen. De kop is er af. Dat ik nu al de “patron” van de ploeg ben geworden? Dat wil ik niet beweren, we zijn allemaal schakels in de ketting. Ik vind het gewoon prachtig dat iedereen er zo hard voor gaat.”

