“Ze waren met 12 en niet met 11”: Alderweireld hekelt ref Lardot na bekernederlaag bij Union, dat zelf ook nog prikje uitdeelt

Enkele weken geleden waren Alderweireld en Antwerp ook al razend op de scheidsrechter na hun wedstrijd op Union. Toen was Nicolas Laforge de gebeten hond nadat hij een schwalbe van Van der Heyden niet met geel bestrafte, maar die van Ekkelenkamp wél. En toen Laforge een fout van Machida op Muja in het strafschopgebied niet bestrafte, was het kot al helemaal te klein bij de Great Old. “Union - Antwerp is een topper, en dat verdient een topscheids. Dat was vandaag niet het geval”, zei Alderweireld toen. Ook Mark van Bommel was zeer kritisch voor de arbitrage.

Matchwinnaar Bart Nieuwkoop is er nog niet gerust op: “Het kan nog spoken op de Bosuil”

“Mijn doelpunt gaf een lekker gevoel”, aldus matchwinnaar Bart Nieuwkoop. “De bal viel mooi binnen. Tegen Club Brugge was me dat bij een voorzet van Lapoussin op dezelfde manier gelukt. Zo beslissen we een erg tactische wedstrijd in ons voordeel. We zijn georganiseerd en geduldig gebleven, we wisten dat details deze match zouden beslissen. Maar een 1-0-zege is nog erg mager. Eigenlijk zijn we nog geen stap verder. We weten dat het kan spoken op de Bosuil en we zullen ginder heel goed moeten zijn om door te gaan. We zijn ook onze Europese wedstrijd op de Rangers niet vergeten, toen we ook een voorsprong kwijtspeelden.”