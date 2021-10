Wie stunt er deze week? Hier de 10 grootste bekershocks van de laatste 25 jaar

Croky CupEen ‘vijfdeklasser’ in de zestiende finales van de beker? Da’s 37 jaar geleden. Het nietige CS Onhaye probeert vanavond KV Oostende een hak te zetten. Mission impossible voor de Naamse ploeg? Op papier misschien. Want in de praktijk... Hieronder de tien grootste bekerstunts uit de recente Belgische voetbalgeschiedenis.

1.Standard-Knokke (1-2, 2018)

De mooiste herfstdag ooit voor FC Knokke. Op 26 september 2018 - die datum komt straks nog terug - versloegen de jongens van Yves Van Borm, uitkomend in eerste amateurklasse, het grote Standard van Michel Preud’homme, op Sclessin dan nog. 1-2 wordt het, in de 1/32ste finale. Aaron Dhondt, ervaring op het hoogste niveau bij Waasland-Beveren, is met twee doelpunten de held van de avond. Sá kwam namens de Rouches niet verder dan een penaltydoelpunt. Standard met het schaamrood onderuit.

Het zou voor Knokke een lichtpuntje in een donker seizoen worden, want de West-Vlamingen zouden dat seizoen kansloos als laatste degraderen uit eerste amateur.

Volledig scherm Knokke versloeg Standard met 1-2 op Sclessin. © Photonews

2.Deinze-Club Brugge (2-0, 2018)

Hier zijn we er al mee: 26 september 2018, andermaal. Deinze, nog een amateurclub, doet het kunststukje van Knokke losjes over. Het Club Brugge van Ivan Leko start weliswaar niet op volle sterkte, met 2-0 uitgeschakeld worden tegen zo’n voetbaldwerg stond niet in het draaiboek van de Kroaat. Wesley, Danjuma en andere Vanakens konden niet vermijden dat Mehdi Tarfi voor rust en Arnaud De Greef in de tweede helft scoren namens de thuisploeg.

Opvallend: morgen kijken Club Brugge en Deinze elkaar opnieuw in de ogen. Blauw-zwart weze gewaarschuwd: zowel Tarfi als De Greef komen nog steeds uit voor Deinze...

Volledig scherm Deinze was door het dolle heen na de overwinning tegen Club Brugge. © Photonews

3.Anderlecht-Verbroedering Geel (0-0, 5-6 strafschoppen, 2005)

Bijna zes jaar geleden, maar nog altijd een zwarte bladzijde in het voetbalboek van RSC Anderlecht: de bekerwedstrijd tegen Verbroedering Geel, op dat moment nota bene rode lantaarn in tweede klasse. Na 90 minuten staat het 0-0, na 120 minuten nog steeds. Het Anderlecht van Frank Vercauteren (met ondermeer Deschacht, Goor en Mpenza op het veld) slaagt er niet in een gaatje te vinden in de Kempense afweergordel. Geel scoort daarna elke strafschop, de betreurde Cheik Tioté mist voor paarswit. ‘Absolute schande’, titelde Het Laatste Nieuws daags nadien. Architect van de stunt, want trainer van Verbroedering Geel op dat moment: Peter Maes.

Volledig scherm Geel schakelde Anderlecht uit na strafschoppen. © Belga

4.Anderlecht-Rupel Boom (1-2, 2011)

Anderlecht past morgen maar beter op haar tellen tegen La Louvière. Want ook in 2011 gaat paars-wit er verrassend vroeg uit in de beker. Boosdoener van dienst was Rupel Boom. De derdeklasser ging met 1-2 winnen in het Astridpark, waar Ariël Jacobs een hele reeks vedetten rust gaf. Een uppercut die extra hard aankwam bij de thuisploeg omdat zij net tien matchen op rij gewonnen hadden. De eerredder van Anderlecht, voor zover je dat zo kan noemen, kwam er via Dennis Praet, die zo zijn eerste officiële doelpunt ooit scoorde voor de Brusselaars. Het Laatste Nieuws zal daags nadien koppen op ‘Beschamend’ om de prestatie van Anderlecht te omschrijven.

Volledig scherm Rupel Boom stunt tegen het grote Anderlecht. U herkent ondermeer Marcin Wasilewski, Lukas Marecek en Dennis Odoi. Op de achtergrond een balende Davy Schollen. © Photo News

5.Germinal Beerschot- Racing Mechelen (1-4, 2008)

Een kans om een grijs seizoen wat kleur te geven. Dat zou morgen de mindset van Beerschot kunnen zijn tegen Francs Borains. Kan, maar dan mogen de Ratten zich niet laten verrassen, zoals in 2008. Ook toen liep het in de competitie voor geen meter voor de Antwerpenaren, dat onderin bengelde met 2 op 15. Het bekeravontuur bracht echter geen soelaas, integendeel. Derdeklasser Racing Mechelen vernedert de troepen van Harm van Veldhoven, en weet Silvio Proto liefst vier keer te kloppen. Veel pijnlijker wordt het niet.

Volledig scherm Derdeklasser Racing Mechelen kegelde Beerschot uit de beker. © Belga

6.White Star Woluwe- Zulte Waregem (2-1, 2010)

Mazzu Time, toen al! Elf jaar geleden doet huidig Union-trainer Felice Mazzu een eerste keer van zich spreken. Met White Star Woluwe klopt hij eersteklasser Zulte Waregem - mét Sammy Bossut toen al in doel - met 2-1. Trainer van Essevee, dat duidelijk een haat-liefdeverhouding heeft met de Beker, was op dat moment Hugo Broos.

Volledig scherm Hugo Broos, toen trainer van Zulte Waregem, zag de bui al snel hangen. © Photo News

7.Club Brugge- KSV Roeselare (0-1,2009)

Spreek er Jacky Mathijssen niet van. Zijn Club Brugge (met Stijnen, Ciman, Dirar, Simaeys, Vargas en Daerden) ging in 2009 in eigen huis met 0-1 onderuit tegen KSV Roeselare. Het enige doelpunt van de avond werd gescoord door de jonge Ivan Perisic, die later Bruggeling en nog zoveel meer zou worden. Coach van Roeselare en niet om een stunt verlegen: Dennis van Wijk.

Volledig scherm Perisic schakelde zijn toekomstige ploeg uit. © Belga

8. Olsa Brakel-Westerlo (6-1, 2014)

Van een stunt gesproken. Dit was eentje voor de geschiedenisboeken. Met goud omrand in de versie van Olsa Brakel, in vitriool gedoopt bij Westerlo. 24 september 2014 en derdeklasser Olsa Brakel vernedert eersteklasser Westerlo tot in het diepst van hun vezels. 6-1 wordt het. Zés - één. Aan de rust staat het al 3-1, in de tweede helft moeten de jongens van, jawel, Dennis Van Wijk, de kelk tot op de bodem ledigen. Bij Westerlo ondermeer de jonge Bruno Godeau, bij Olsa Brakel pikt in de spits een zekere Kevin Vandenbergh zijn doelpuntje mee.

Volledig scherm Gertjan Martens scoorde twee keer tegen Westerlo, hier op vrijschop. © BELGA

9.Anderlecht-Ingelmunster (1-4,1999)

Vijf jaar eerder nog in eerste provinciale (!) aan de slag, klopt het kleine Ingelmunster het grote Anderlecht. In 1999 klopte tweedeklasser Ingelmunster het grote RSC Anderlecht met, u leest het goed, 1-4. Van een stunt gesproken. En dan te weten dat het in minuut 88 nog... 1-0 stond, na een vroeg doelpunt van Pär Zetterberg. In de slotminuut maakten de bezoekers echter nog gelijk, waarna ze in de verlengingen Geert De Vlieger nog drie keer weten te kloppen. ‘Speelde Anderlecht toen niet met een B-team?’, vraagt u zich af? Nou... dít was de basiself van Aimé Anthuenis: De Vlieger, Crasson, Van Diemen, Verstraeten, Oyen, lachtchouk, Baseggio, Zetterberg, Goor, Radzinski en Koller.

Volledig scherm Tweedeklasser Ingelmunster verbaasde vriend en vijand door RSC Anderlecht uit te schakelen. © Photonews

10.ASV Geel- Standard Liège (2-1,2016)

Verder dan de eerredder via Benito Raman kwam Standard niet, eind september 2016, op het veld van het Geel van Nicky Hayen. Aleksander Jankovic koos nochtans voor grote namen: Scholz, Dossevi, Edmilson, Badibanga, Emond, Sá,... Geel liep echter 2-0 uit en hield stand. Bekende namen bij de thuisploeg: Sam Vanaken (broer van), Casper De Norre en Aboubakary Koita.

Volledig scherm ASV geel klopte thuis Standard met 2-1. © Belga

Hier het programma van de 16de finales deze week:

Vandaag, dinsdag:

Oostende - Onhaye (20u)

RWDM - Zulte Waregem (20u30)

KV Mechelen - Union (20u30)

Morgen, woensdag:

Dender - Eupen (20u)

St.-Eloois-Winkel Sport - RC Genk (20u)

AA Gent - Belisia Bilzen (20u)

Knokke - Kortrijk (20u)

Seraing - STVV (20u)

Charleroi - Lommel (20u)

Franc Borains - Beerschot (20u30)

Club Brugge - Deinze (20u45)

Lierse - OH Leuven (20u45)

La Louvière - Anderlecht (20u45)

Donderdag:

Cercle Brugge - VK Tienen (20u)

Westerlo - Antwerp (20u45)