Welke ploegen treffen de 1A-clubs in de 1/16de finales van de Croky Cup? Kijk vanaf 16u LIVE naar de loting op HLN.be!

Croky Cup Anderlecht ontvangt Kortrijk, Club krijgt OHL over de vloer en ook Gent-Standard en Mechelen-Eu­pen in kwartfina­les Croky Cup

Nadat Standard zich als laatste bij de acht overblijvers in de Croky Cup schaarde, werd onmiddellijk geloot voor de kwartfinales. Anderlecht ontvangt Kortrijk, Club Brugge krijgt OH Leuven over de vloer. Voorts is er AA Gent-Standard en KV Mechelen-Eupen. De kwartfinales vinden plaats op 22 en 23 december.

3 december