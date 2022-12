“We zijn paar keer ontsnapt”: AA Gent haalt na betwistbare rode kaart en verlengingen opgelucht adem

KIJK. Gent zet Cercle pas heel laat in de verlengingen opzij

“Je babbelt veel over de arbitrage maar nu heb je ze wel mee, hé Hein.” Cercle Brugge-speler Charles Vanhoutte was ‘not amused’ in de mixed zone. Begrijpelijk. Vroeg in de eerste verlenging vielen de dappere Bruggelingen met tien na een tweede gele kaart voor Deman, die volgens ref Laforge te fel doorging op Samoise. “Maar hij raakte Samoise helemaal niet”, verklaarde Cercle-coach Muslic. “Samoise vertelde achteraf dat hij neerging omdat hij krampen had. Dit was een vreemde beslissing van de scheidsrechter.” Vanhaezebrouck trad zijn collega bij. “Waarom is er geen VAR in de achtste finales van de beker? Omdat het te veel geld kost, wellicht.” Die rode kaart werd hét sleutelmoment van de wedstrijd, want met een man minder kon Cercle AA Gent niet meer afhouden.

Dat viel eraan te zien. Het was vaak alle hens aan dek bij AA Gent, dat zichzelf achterin in de problemen bracht. Okumu, Ngadeu, Torunarigha,... Het was in balbezit bibberen en beven. Met een dramatische pass van Ngadeu als frappantste voorbeeld - hij mag blij zijn dat een schot van Deman vervolgens op de paal uiteen spatte. Ook Nardi - wat een uitstekende keeper is dat toch - hield zijn ploeg recht. “We zijn een paar keer ontsnapt”, gaf Vanhaezebrouck toe. “We waren afhankelijk van onze doelman vandaag. Hij heeft ons gered. Dit is een grote ‘oef’ voor ons, want we hebben alle moeite gehad met een supersterk Cercle. Ik zie hen nog ver geraken dit seizoen. Maar dit is bekervoetbal. Uiteindelijk telt enkel de kwalificatie - volgende week is iedereen deze match al vergeten.”