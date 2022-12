Wat een comeback: Mrabti schenkt Malinwa bekerzege tegen Seraing

Dat beide ploegen een ruime maand geen wedstrijd zonder inzet hadden gespeeld, bleek in de eerste helft. De slordigheden stapelden zich op, vooral Malinwa-coach Defour maakte zich meermaals fameus kwaad langs de zijlijn. Dreiging viel er amper te noteren. Voor Mechelen trapte Schoofs naast en Storm over. Aan de overkant werd balverlies van een talmende Verstraete niet afgestraft door Vagner. De 5700 aanwezige fans werden niet echt warm van de eerste helft.

Beterschap na de pauze. Da Cruz schoot al snel vanuit een schuine hoek in het zijnet, enkele tellen later was het wel raak. Hairemans schilderde het leer op het hoofd van Mrabti - voor het eerst opnieuw in de basis na een maandenlange afwezigheid - die raak kopte. Seraing-doelman Martin hield Storm tot drie keer toe van de 2-0. Lang baarde het aanvalsspel van Seraing een muis tot het in minuut 89 een hoekschop kreeg. Thoelen was bij de pinken om een - weliswaar onverdiende - gelijkmaker te voorkomen. Al bij al een verdiende bekerzege voor de troepen van Steven Defour.