Waar kan ik de match volgen als ik geen ticket heb? En welk parcours legden RSCA en AA Gent alweer af? Uw gids voor de bekerfinale

Croky CupKleurt de Heizel maandag blauw of paars? AA Gent en Anderlecht spelen op 18 april om 15u de bekerfinale. Welke tegenstrevers schakelden ze onderweg alweer uit? Waar kan ik de match volgen als ik geen ticket kon bemachtigen? En hoe staat het in de onderlinge duels? Uw gids voor de clash.

• PARCOURS RICHTING BEKERFINALE

AA Gent ontdeed zich in haar eerste opdracht eenvoudig van Belisia Bilzen (0-4), de club van Luc Nilis uit tweede amateur. Vervolgens ging 1B-club Lommel (0-2) voor de bijl. Nadien kwam het serieuze werk. Eerst een kwartfinale tegen Standard (3-1), vervolgens een dubbele confrontatie tegen Club Brugge voor een finaleplek. Thuis verloor het met 0-1, maar op Jan Breydel waren de Buffalo’s erg efficiënt tegen een tienkoppig Club (0-3).

Met La Louvière als opponent startte ook Anderlecht met een klinkende zege tegen een club uit de tweede amateurklasse (1-7). Tegen Seraing werd het bibberen en zweten, pas na strafschoppen (2-2) stootte paars-wit door. In de kwartfinale werd KV Kortrijk met 3-0 huiswaarts gestuurd. Eupen was de laatste horde richting finale. Na de match Am Kehrweg had RSCA nog werk voor de boeg (2-2), maar thuis zette het de puntjes op de ‘i’: 3-1.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• BEKERGESCHIEDENIS

Anderlecht aast op een tiende beker. AA Gent gaat voor numero vier. Eén keer stonden ze in de bekerfinale reeds tegenover elkaar. Op 18 mei 2008 kreeg de aanwezige fan waar voor z’n geld. Dominic Foley deed de Oost-Vlamingen al na zes minuten dromen, maar amper een minuut later zorgde Jan Polak voor de gelijkmaker. Adekanmi Olufade zette Gent weer op voorsprong, maar Mbark Boussoufa en Guillaume Gillet schonken RSCA in twee minuten en nota bene tegen hun ex-club de trofee. Het was meteen de laatste bekerwinst voor Anderlecht.

AA Gent: 5 finales, 3x winst

1963-64: Gent-Diest: 4-2

1983-84: Gent-Standard: 2-0

2007-08 Anderlecht-Gent: 3-2

2009-10: Gent-Cercle Brugge: 3-0

2018-19: KV Mechelen-Gent: 2-1

Anderlecht: 13 finales, 9x winst

1964-65: Anderlecht-Standard: 3-2

1965-66: Standard-Anderlecht: 1-0

1971-72: Anderlecht-Standard Liège: 1-0

1972-73: Anderlecht-Standard Liège: 2-1

1974-75: Anderlecht-Antwerp: 1-0

1975-76: Anderlecht-Lierse: 4-0

1976-77: Club Brugge-Anderlecht: 4-3

1987-88: Anderlecht-Standard: 2-0

1988-89: Anderlecht-Standard: 2-0

1993-94 Anderlecht-Club Brugge: 2-0

1996-97: Germinal Ekeren-Anderlecht: 4-2

2007-08 Anderlecht-Gent: 3-2

2014-15: Club Brugge-Anderlecht: 2-1

View this post on Instagram A post shared by HLN Sport (@hlnsport) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• WAAR KAN IK DE MATCH VOLGEN?

AA Gent en Anderlecht kregen elk 20.000 tickets voor de supporters. Die waren in een mum van tijd uitverkocht. Voor de gelukkigen die een ticket konden bemachtigen: er worden Fan Villages geplaatst aan het Atomium.

Geen nood voor wie in groep en met sfeer toch de finale wil volgen maar geen ticket heeft. Zowel AA Gent als Anderlecht voorzien een groot scherm in respectievelijk de Ghelamco Arena en de Fan Village aan het Lotto Park. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven is wel nodig. Dat kan HIER voor AA Gent en HIER voor Anderlecht. Beide clubs voorzien bovendien randanimatie en eet- en drankgelegenheid. Aanvankelijk had de stad Gent beslist om het grote scherm neer te poten op het Sint-Pietersplein, maar dat gaat wegens veiligheidsredenen niet door.

Uiteraard kan u de bekerfinale ook een hele dag volgen op HLN.be!

Ter volledigheid: via loting werd AA Gent aangeduid als de thuisploeg. Anderlecht is het bezoekende team. Lawrence Visser (32) is de scheidsrechter in het Koning Boudewijnstadion. Het wordt zijn eerste bekerfinale.