Vincent Kompany: “Net als Hein ga ik ook niet alles plots omgooien. Op z’n Anderlechts kunnen we winnen”

De Beker van België. Het is een gapende leegte op het rijkgevulde palmares van Vincent Kompany. Premier League, FA Cup, EFL Cup, FA Community Shield. You name it, he’s got it. Morgen krijgt Kompany eindelijk de kans om ook die Croky Cup in de lucht te steken, voor Anderlecht zou het ook de eerste trofee sinds 2017 zijn. “Een van de redenen waarom Anderlecht in z’n succesvolle geschiedenis maar negen bekers heeft gewonnen is omdat het nooit een prioriteit is geweest”, zei Kompany. “In mijn tijd was dat zeker zo, pas vanaf de halve finales werd de typeploeg opgesteld. Nu is alles anders bij ons. Elke trofee is een prioriteit en we moeten alles pakken wat we kunnen pakken. Ik ben blij dat wij als club door die moeilijke periode opnieuw geleerd hebben hoe waardevol een prijs is. Elke grote wedstrijd zou op deze manier beleefd moeten worden.”