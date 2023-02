Videoref die elleboog Buchanan liet passeren, wordt last minute vervangen voor bekermatch Antwerp-Union

Carl Hoefkens na smadelijke 1-4 tegen STVV: “Crisis? Dat wil ik niet zeggen. Maar een leuke sfeer is anders”

In plaats van een prettige doorstart na het WK, meteen miserie op Jan Breydel. Zowaar met 1-4 onderuit tegen Sint-Truiden in de Cup. Weg kwartfinale, terwijl het ook in de competitie achtervolgen is op Antwerp, Union en vooral Racing Genk. Carl Hoefkens probeert de rust te bewaren. Het woord crisis wou hij niet in de mond nemen.