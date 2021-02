VERSLAGEN. KV Mechelen laat zich niet verrassen door RWDM en bekert verder - Charleroi lacht na eerste goal Teodorczyk

Charleroi - Westerlo: 1-0

Westerlo leek nog best zijn draai te vinden. Zelfs Vranjes, als behalve een doetje als het op duelleren aankomt, werd een paar keer afgedroogd. Verraden door het speelveld, verrast door het jusqu’au-boutisme van de tegenstanders. Zonder een knappe redding van Descamps op een knal van Janssens, had het 0-1 kunnen staan aan de rust. Aan de overkant? Slecht gerichte schoten van Benavente en Nicholson.

De tweede helft was nog maar net bezig toen Dessoleil een bal van de lijn keerde. Of achter te lijn? Ref Put en zijn assistent Meers gingen niet in op het Kempens protest. Waarna Kayembe zijn doelman moest bijstaan en de bezoekers bij de daaropvolgende doelworsteling in de modder de bal opnieuw over de lijn zagen, zonder hun gelijk te halen.