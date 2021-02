VERSLAGEN. KV Mechelen laat zich niet verrassen - Charleroi lacht na eerste goal Teodorczyk - Cercle knikkert OHL uit de beker

Croky CupAntwerp, Kortrijk en Union stelden gisteren hun plekje in de 1/8e finales van de Croky Cup al veilig. Ook vandaag staan er weer heel wat wedstrijden op de planning. Worden er naast Moeskroen nog 1A-teams verrast? Hieronder vindt u de verslagen van de wedstrijden die vanavond worden afgewerkt. De match van Club Brugge is LIVE te bekijken op HLN.be en VTM 2, de wedstrijd van Anderlecht kan u hier op de voet volgen. Voor de andere wedstrijden kunt u afstemmen op onze MULTILIVE .

OH Leuven – Cercle Brugge: 2 -3

Een veredeld B-elftal van Cercle Brugge plaatste zich aan Den Dreef verdiend voor de 1/8 ste finales van de Croky Cup. De Bruggelingen waren veel gretiger dan een ontgoochelend OHL, dat er in de slotminuten toch nog spanning inbracht. Te laat om nog verlengingen uit de brand te slepen. Bij Cercle zat het nieuwe trainersduo Yves Vanderhaeghe-Thomas Buffel nog niet op de bank. Interimcoach Jimmy De Wulf bracht zeven andere spelers aan de aftrap in vergelijking met de elf die vorige zondag in Sint-Truiden startten. Vier wijzigingen bij OHL: Bese, Kotysch, Eppiah en Allemeersch namen de plaats in van Ngawa, Vlietinck, Mercier en Henry.

De wedstrijd begon sensationeel. Cercle dwong al na 15 seconden een penalty af. De Norre maakte een overtreding op Deman en Hotic scoorde vanop de stip (0-1). Eén minuut later maakte Maertens er 1-1 van. Nadien verwaterde de match – letterlijk, met de gutsende regen – maar gaandeweg ging een gretig Cercle er weer helemaal tegenaan. Romo pareerde pogingen van Marcelin en Hotic, Denkey trof de paal. En met de rust in zicht mocht Marcelin ongestoord de hele OHL-defensie voorbijwandelen en scoren: 1-2.

Marc Brys bracht aan de rust Hubert en Henry in voor Malinov en Allemeersch. Cercle behield evenwel de controle over de wedstrijd, en toen Hubert randje strafschopgebied Deman foutief stopte, wees Wim Smet naar de stip. Taravel miste niet: 1-3. OHL trachtte nog wat tegen de doen, maar verder dan een kopbal van Vekemans op de paal kwamen de Leuvenaars niet. Cercle liet zelf nog een paar goede mogelijkheden onbenut. Dat brak de Vereniging in de slotminuten nog bijna zuur op. OHL speelde alles op alles, Vekemans trof de paal, Hubert maakte er 2-3 van. Cercle bleef evenwel overeind. Eén valse noot wel voor de Vereniging: Marcelin werd nog uitgesloten na een akefietje met Henry.

OHL: Romo, Bese, Kotysch, Jemelka, De Norre, Malinov (46’ Hubert), Maertens (81’ Vekemans), Eppiah (66’ Myny), Schrijvers, Sowah, Allemeersch (46’ Henry)

Cercle Brugge: Buzzeze, Vitinho (60’ Koshi), Taravel, Marcelin, Crryn, Lopes, Deman (73’ Musaba), Hotic (60’ Dekuyper), Van der Bruggen, Somers, Denkey (83’ Cassaert), Musaba

Doelpunten: 1’ Hotic (strafschop, 0-1), 2’ Maertens (1-1), 39’ Marcelin (1-2), 72’ Taravel (strafschop, 1-3), 90’ Hubert 2-3

Gele kaarten: Eppiah, Somers, Corryn, Vitinho, Bruzzeze

Rode kaart: Marcelin

Volledig scherm © BELGA

AA Gent - Heur-Tongeren: 5-0

Volledig scherm © BELGA

Charleroi - Westerlo: 1-0

Charleroi heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales dankzij een laat doelpunt van Teodorczyk. De eerste treffer van de Pool voor de Carolo’s.

Mocht hij bij Westerlo gebleven zijn in plaats van STVV beter te maken, dan zou zelfs Christian Brüls — nochtans een man met twee goede voeten — moeite hebben ondervonden om (vooral tijdens de eerste helft) een actie te maken. Niet de Carolo’s zouden dat quasi onmogelijk hebben gemaakt, wel de door wateroverlast geteisterde grasmat van het ‘Stade du Pays’.

Volledig scherm © Photo News

Westerlo leek nog best zijn draai te vinden. Zelfs Vranjes, als behalve een doetje als het op duelleren aankomt, werd een paar keer afgedroogd. Verraden door het speelveld, verrast door het jusqu’au-boutisme van de tegenstanders. Zonder een knappe redding van Descamps op een knal van Janssens, had het 0-1 kunnen staan aan de rust. Aan de overkant? Slecht gerichte schoten van Benavente en Nicholson.

De tweede helft was nog maar net bezig toen Dessoleil een bal van de lijn keerde. Of achter te lijn? Ref Put en zijn assistent Meers gingen niet in op het Kempens protest. Waarna Kayembe zijn doelman moest bijstaan en de bezoekers bij de daaropvolgende doelworsteling in de modder de bal opnieuw over de lijn zagen, zonder hun gelijk te halen.

Met de inbreng van Teodorczyk, Rezaei en Gholizadeh kwam Charleroi opzetten en in de 86ste minuut trapte Teodorczyk op voorzet van Gholizadeh van buiten de rechthoek de 1-0 binnen. (AR)

Volledig scherm © Photo News

KV Mechelen - RWDM: 2-0

KV Mechelen bekert verder na een droge 2-0-zege tegen een verdienstelijk RWDM. Al in de eerste minuut werd duidelijk dat RWDM-linksachter Van Den Bogaert een moeilijke namiddag tegemoet ging. Hij kon Kaboré niet bijhouden, de Burkinees zette voor en Shved besloot zwak op Sadin. Verder leek het een troosteloze namiddag te worden. Stortregen. Slecht voetbal.

Op het halfuur plots een déjà-vu. Kaboré snelde Van Den Bogaert weer voorbij en de linksback beging een penaltyovertreding. Druijf faalde niet vanop de stip. Eerste goal van de Nederlander voor KV Mechelen. 1-0 was meteen ook de ruststand.

Volledig scherm © BELGA

RWDM startte sterk aan de tweede helft. De Brusselaars, die een meer dan verdienstelijke wedstrijd zouden spelen, duwden door én dwongen kansen af. Coucke moest tussenkomen op een schot van Nzuzi. Iets na het uur opnieuw Coucke, deze keer met een uitstekende reflex op een kopbal van Claes. Aan de overkant speelde Defour Shved aan. De Oekraïner kapte zich vrij en plaatste de 2-0 voorbij Sadin. Match gespeeld. Een zege als cadeau voor de jarige Wouter Vrancken - hij wordt er vandaag 42. Malinwa bekert verder. Volgende week donderdag wacht Beerschot in de achtste finales.

KV Mechelen: Coucke; Kaboré, Peyre, Vanlerberghe, Bijker; Vranckx, Defour (87' Hairemans), Schoofs (64' Mrabti); Kaya (87' Voet), Druijf (64' De Camargo), Shved (77' Wernersson)

RWDM: Sadin; Mpati, Ruyssens, Le Joncour, Van Den Bogaert; Rommens, Terki; Nangis, Ribeiro Costa (46' Claes), Yagan (60' Ephestion); Rocha (46' Nzuzi)

Goals: 28 Druijf (1-0), 65' Shved (2-0)

Gisteren verzekerden KV Kortrijk, Antwerp en Union zich van de volgende ronde.

Volledig scherm © Photo News