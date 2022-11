Veldman houdt Hoedt ook tegen Lierse uit de selectie, plooien met Fabio Silva platgestreken: “Geen reactie op mij of de club, maar op zichzelf”

Croky CupDe plooien met Fábio Silva zijn snel weer gladgestreken. Die met Wesley Hoedt nog niet echt. De Nederlander traint nog niet terug met de A-kern. Dat liet Anderlecht-coach Robin Veldman weten in aanloop naar de cupmatch tegen Lierse. “Elke match is belangrijk, maar via de beker ben je het snelst Europa in.”

Opvallend beeld tijdens Antwerp-Anderlecht: Fábio Silva die na zijn wissel op het uur gefrustreerd een opwarmingshesje wegtrapt. Veldman liet dat niet zomaar gebeuren en riep de Portugees de dag nadien op het matje. “Hij gaf aan dat het geen reactie naar mij of de club was, maar op zijn eigen prestatie. Hij wou scoren, en had die wedstrijd niet op doel geschoten. Het frustreerde hem dat hij al een paar wedstrijden op rij niet kon scoren. We hebben hem duidelijk gemaakt dat dit niet de gepaste reactie was, en daarmee was de zaak ook afgerond.”

Veldman liet ook weten dat Wesley Hoedt ook tegen Lierse niet in de selectie zal zitten, de Nederlander volgde vanmorgen een individueel programma op Neerpede. “Ook de komende wedstrijden zal hij niet in de selectie zitten.” Einde verhaal voor de Nederlander bij RSCA, met de WK-break in zicht.

Anderlecht moet in de beker voorbij Lierse. Geen makkelijke loting, want de Pallieters doen het niet slecht in 1B. “Gezien onze situatie is elke match belangrijk om snel weer omhoog te kunnen kijken. We trainen scherp en inhoudelijk goed, en dat merk ik in het gedrag van de spelers. Het is wel zo dat je via de beker met minder matchen Europees voetbal kan bereiken, dat maakt deze match heel belangrijk. Maar zondag zal ook snel daar zijn.”

