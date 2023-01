Van Bommel neemt misnoegde Frey gewoon op in selectie tegen Union: “We komen hier samen uit”

Croky CupIedereen blij, behalve Frey. Ondanks Antwerps vlotte bekerzege in Genk zit Michael Frey met kopzorgen. De Zwitser kan zich niet langer verzoenen met een rol als back-upspits en wil weg, onder meer Charleroi lonkt. Maar of Antwerp hem zomaar wil laten gaan... Dit weekend zit de Zwitser alvast gewoon in de wedstrijdselectie voor de topper tegen Union.

KIJK. Antwerp zette Genk overtuigend opzij in de beker

Opmerkelijk tafereel in de mixed-zone van de Genkse Cegeka Arena woensdagavond: terwijl de meeste Antwerpspelers met een kamerbrede glimlach richting de bus stappen, staat het gezicht van Michael Frey op onweer. “Dit was de laatste wedstrijd van Michael Frey”, foetert de 28-jarige spits, die vlak voordien een kwartiertje heeft mogen invallen. Echt gelukkig is hij daar niet van geworden.

Als een voetballer in het bijzijn van een horde journalisten dergelijke uitspraken doet, dan mag je er van uitgaan dat het niet zomaar een ‘slip of the tongue’ is. Frey lijkt druk te willen zetten op het Antwerpse bestuur, om nog tijdens deze wintermercato een vertrek te forceren. Hoe langer, hoe minder kan Frey leven met de rol die hij dit seizoen doorgaans krijgt toebedeeld: die van stand-in voor Vincent Janssen.

We kunnen ons ergens ook wel iets voorstellen bij Frey’s ongenoegen. De man scoorde vorig seizoen 24 keer voor Antwerp in competitieverband en sleurde de ploeg zo vaak door moeilijke momenten. En toch haalde de club er afgelopen zomer met Vincent Janssen – die in principe beter is in het combinatiespel - een te duchten concurrent bij. In het seizoensbegin werd Janssen vooral uitgespeeld in Europa, terwijl Frey meer minuten maakte in de Belgische competitie. Na de Europese uitschakeling stond Frey een vijftal matchen geblesseerd aan de kant. Maar sinds oktober staat Janssen dus duidelijk boven Frey in de pikorde. Janssen vond trouwens al twaalf keer de weg naar de netten.

Volledig scherm Frey. © BELGA

Liefhebber

Omdat trainer Mark van Bommel doorgaans niet met twee centrumspitsen speelt en er geen reden is te bedenken waarom Vincent Janssens motor plots zou beginnen sputteren, zit er niet meteen veel beterschap in voor Frey. De Zwitserse krachtpatser is echter te veel liefhebber van het spelletje om lang op de bank te blijven zitten. En op Genk liep de emmer dus over. Eerder dit seizoen zagen we Frey in Eupen ook al eens verongelijkt met zijn armen zwaaien toen hij plaats moest ruimen voor Janssen, maar toen nam de professional en teamspeler in Frey weer snel de bovenhand. Nu ziet het er naar uit dat hij toch meer aan zichzelf gaat denken en gaat aandringen op een transfer.

Enkele clubs – waaronder Charleroi – zouden interesse tonen. Niet onlogisch dat Frey gegeerd is, want in heel zijn profcarrière heeft de man al 133 goals achter zijn naam staan. In het lopende seizoen puurde hij uit 997 speelminuten negen doelpunten. Voor een spits met zulke cijfers staan heel wat ploegen te springen.

Alleen: Antwerp is allerminst happig om Frey, die nog tot de zomer van 2024 onder contract ligt en anderhalf jaar geleden twee miljoen kostte, zomaar te laten vertrekken. Op de Bosuil is men tevreden over wat Frey brengt en beseft men dat de energieke Frey als invaller een match die dood aan het bloeden is nieuw leven in kan blazen. Bovendien moet een topclub eigenlijk op elk moment over twee topspitsen kunnen beschikken. In die zin zou het logisch zijn dat Antwerp voet bij stuk houdt. Maar dan zal er allicht toch wat masseerwerk nodig zijn om Frey opnieuw honderd procent bij de zaak betrokken te krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Van Bommel neemt Frey gewoon op in selectie: “We komen hier samen uit” Dit weekend zit Frey gewoon in de wedstrijdkern van Antwerp voor de topper tegen Union. Natuurlijk had Van Bommel in de media gelezen dat Frey woensdag in de Genkse mixed zone zijn ongenoegen had geuit over zijn situatie. Frey zit dit seizoen meer op de bank dan hem lief is en wil deze winter graag andere oorden opzoeken. “Michael is ontevreden. Da’s iedere speler die niet mag spelen”, aldus Van Bommel. “In Genk heeft Michael zijn emotie laten spreken”, gaat Van Bommel verder. “Maar we komen er samen wel uit. We hebben intussen gepraat en ik ga er niet van uit dat Michael zijn laatste match voor Antwerp heeft gespeeld. Michael heeft hier nog een contract en voor mij hoeft hij zeker niet weg. We lossen het wel op. Zondag spelen we tegen Union en woensdag alweer tegen Oostende. We hebben geen tijd te verliezen en de focus moet nu weer zo snel mogelijk op die wedstrijden.”

Volledig scherm © Photo News