Union stoot door naar kwartfinales ten koste van KV Oostende na late treffer Adingra

Croky Cup in de gietende regen op dinsdagavond, het is niet aan iedereen besteed. Maar wel aan de fans van Union. De befaamde (maar niet overdekte) sfeertribune liep goed vol voor de komst van KV Oostende. De meeste fans van de Kustboys verkozen wel een bezoekje aan de kerstmarkt boven de verplaatsing.

Loïc Lapoussin zat niet in de kern van Union voor het bekerduel. De flankspeler moest op de blaren zitten van zijn club na het weigeren van een alcoholcontrole twee weken geleden. “Wij tillen erg zwaar aan het voorval”, aldus CEO Philippe Bormans. Lapoussin zal als bijkomende maatregel met een paar verkeersslachtoffers in gesprek gaan. Ook Dante Vanzeir ontbrak (uit voorzorg) bij Union.

‘t Waren de bezoekers die het gretigst begonnen. Moris moest een eerste keer ingrijpen op een schot van Ambrose. Daarna nam Union over, wat al snel resulteerde in een doelpunt. Teuma tot bij Boniface, die knap in doel verlengde. Het duo is het duidelijk niet verleerd tijdens de WK-break.

Lang mocht de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, want via Moris en de paal dwarrelde een schot van Ndicka over de lijn. In een verder vermakelijke eerste helft kwam vooral Union nog tot aardig wat kansen, maar scoren lukte niet. Na rust kozen de Kustboys meer voor het offensief, maar onder meer Ambrose en Mebude misten overtuiging in hun afwerking. De grootste kans was nog voor invaller Nilsson, maar die kwam een schoenmaat te kort voor de 2-1.

En dus sleepte de wedstrijd zich naar verlengingen. Tot ze bij Union profiteerden van een blessure bij Ambrose. Minuut 85 was het al. Eerst speelde Boonen verder, dus trapte ook Nieuwkoop de bal niet buiten. Een snelle tegenaanval kwam bij Adingra terecht, die de bal netjes voorbij Philips in doel legde. Bij KVO zakten ze door de knieën op de grasmat, de thuisploeg vierde feest en bekert verder. Nadat ze in hun stuntjaar vorig seizoen al sneuvelden in de eerste ronde, staat Union nu in de kwartfinale.

