Union nog als enige Belgische club op drie fronten actief: “We zijn gewapend om de beker te winnen”

De roes van een zesde derbyzege is amper uitgewerkt of Union jubelt alweer: ook het bekeravontuur duurt voort ten koste van de bekerwinnaar van vorig jaar. Union blijft zo als enige Belgische club op drie fronten actief. “De beker is onze beste kans op een prijs.”

Uniontrainer Karel Geraerts heeft dit seizoen al vaak mogen zeggen hoe trots hij op zijn spelersgroep is. Telkens vinden zijn spelers - of het nu in de competitie, Europees of in de beker is - de juiste oplossing om de opponent te ontgrendelen. Na de 4-0-zege tegen Gent loofde Geraerts hoe zijn ploeg na een vroege openingstreffer bleef zoeken naar een tweede goal. “Dat is het moeilijkste, want je kan ook beginnen hinken op twee gedachten als je de voorsprong wil verdedigen. Als je dan een tegentreffer krijgt, kan je soms niet meer schakelen. Union is er vol voor blijven gaan. Ik ben trots op hoe we gespeeld hebben tegen toch een van de betere ploegen uit België.”

Union blijft zo als enige Belgische club op drie fronten actief, met een basisploeg waar Geraerts ook niet te veel aan sleutelt. Tegen Gent ontbrak wel de lichtgeblesseerde Dante Vanzeir, maar het tekent de huidige luxe van de Union-kern dat uitgerekend zijn vervanger Gustaf Nilsson de match met een vroege goal openbrak. De Zweed heeft zich al vaker belangrijk getoond als supersub, maar kan dus ook in de basis zijn nut bewijzen. “Hij heeft het heel goed gedaan”, aldus Geraerts. “Terwijl hij in het begin van het seizoen toch lang out was en hard heeft moeten trainen om in vorm te raken. Het was wat knippen en plakken met hem. Goed dat hij nu zijn goal meepikt. Ik ben blij dat spelers opstaan als ze een kans krijgen. We zullen onze ruime kern nog nodig hebben.”

Het lijkt erop dat de Belgische beker voor Union nu perspectief biedt op de beste kans op een prijs, met alleen nog een dubbele halve finale als laatste horde voor een finale. Kapitein Teddy Teuma: “Wij hebben de winnaar van vorig jaar uitgeschakeld. Dat toont ons potentieel en onze kwaliteit. We zijn gewapend om de beker te kunnen winnen. We weten dat het in het kampioenschap misschien moeilijk is (voor de titel, red), maar de beker ligt ons ook na aan het hart. We tonen op alle fronten dat we een van de beste ploegen van België zijn.”

Of de ploeg die de bekerwinnaar van vorig seizoen uitschakelt ook echt de favoriet is? Die vraag wou AA Genttrainer Hein Vanhaezebrouck wel beantwoorden voor Union: “Als een ploeg uit de vierde klasse de kampioen van het jaar tevoren klopt, wat White Star Lauwe ooit gedaan heeft tegen Waterschei, zijn ze dan de grote kandidaat om de beker te winnen? Ik denk het niet. Ik hoop het wel voor Union. Ze zouden het verdienen. Ze strijden nog op drie fronten, verschuilen zich nergens achter en halen overal resultaten. Dat is fantastisch. Het is duidelijk dat we er een Belgische topclub bijhebben.”

