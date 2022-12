Uitblinkers Selemani en Bruno kunnen met hun vreugde geen blijf : “Deze overwinning geeft een enorme boost”

Voetbal Beker van BelgiëNa een 1-3-overwinning op het veld van OH Leuven staat KV Kortrijk in de kwartfinales van de Croky Cup. Een mooie binnenkomer voor Bernd Storck in zijn eerste match als trainer van de Kerels. De 59-jarige Duitser posteerde Selemani op het middenveld en speelde Bruno uit als linkerwingback. Beide keuzes pakten geweldig uit.

Massimo Bruno en Faïz Selemani blonken beiden uit op hun nieuwe positie. Bruno - die in de Croky Cup al drie keer raak trof - amuseerde zich duidelijk op zijn linkerflank. “We zijn immens tevreden”, aldus een glunderende Bruno. “Deze overwinning doet deugd. We hebben tijdens de WK-break hard gewerkt en dat plukte vandaag zijn vruchten af. Het is aan ons om op dit elan verdergaan. Deze overwinning geeft alvast een enorme boost.”

Ook Selemani kon zijn glimlach niet verstoppen. De Comorees was alomtegenwoordig op het middenveld. “Het belangrijkste is de kwalificatie, maar natuurlijk ben ik ook in de wolken met mijn eigen wedstrijd. Deze prestatie geeft vertrouwen voor de rest van de competitie. We hebben vandaag een nieuw gezicht getoond. Tegen Genk hebben we niets te verliezen. Zij zijn overduidelijk favoriet, maar we zijn allesbehalve kansloos. Met de steun van onze supporters kunnen we stunten.”

Volledig scherm Faïz Selemani. © Photo News

Nuchtere Storck

Bernd Storck begon met een knappe overwinning aan zijn ambtstermijn bij KV Kortrijk. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar we hebben verdiend gewonnen. Dit kan het begin zijn van een rooskleurige toekomst. De wedstrijd tegen Genk op tweede kerstdag is veel belangrijker, want deze fantastische club moet op het hoogste niveau actief blijven.”

Volledig scherm Bernd Storck. © Photo News

