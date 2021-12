Shved loopt hersenschudding en longkneuzing op na zware botsing met Nurudeen: “Hij was buiten bewustzijn”

KV Mechelen dook tegen Eupen met een voorsprong de rust in, maar in het begin van de tweede helft kwamen de bezoekers langszij. En werden ze sterker. Vrancken greep in en gooide Shved in de strijd. “Je zag al bij zijn eerste actie dat hij het de Eupense defensie moeilijk zou maken.” Maar die eerste actie werd meteen ook z'n laatste. Shved kwam hard in botsing met de wild uitkomende Eupen-doelman Nurudeen. De Oekraïner bleef roerloos liggen - een akelig beeld. “Toen de kine en dokter het veld opkwamen, was Marian buiten bewustzijn”, aldus Vrancken. “Toen hij op z'n zij gedraaid werd, hoestte hij wat bloed op. Hij is nu (een halfuur na affluiten, red.) ietwat bij z'n positieven en is naar het ziekenhuis voor onderzoeken.”