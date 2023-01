Serieuze pandoering voor AA Gent: Union knalt bekerhouder zonder genade uit de Croky Cup

Croky CupMet het schaamrood op de wangen droop de bekerhouder af. AA Gent is in zijn kwartfinale kansloos uitgeschakeld door een machine genaamd Union Saint-Gilloise. Na één helft was de match gespeeld: 3-0. Alsjeblieft. Lazare deed er na de koffie nog eentje bij om het mes helemaal in de wonde te duwen.

De rust was nog niet aangebroken en er werd al vuurwerk afgestoken in het Dudenpark, achter de grote staantribune. Jawel, dán al mocht Union de kwalificatie voor de halve finales vieren. Na een oppermachtige eerste helft van de Brusselaars stond het na 45 minuten 3-0 - drie-nul! - tegen bekerhouder AA Gent. Met de kopjes naar beneden trokken de Buffalo’s richting kleedkamer, waar er ongetwijfeld een donderpreek van Hein Vanhaezebrouck volgde.

Zijn team keek vrijwel meteen tegen een lastige - en uiteindelijk onmogelijke - opdracht aan. Op een hoekschop van Adingra schudde Nilsson zijn belager Okumu al te makkelijk af en hij kopte raak (1-0). Mooie binnenkomer voor de vervanger van Vanzeir, die sukkelt met de knie.

Union was heer en meester. Op het middenveld troefden Teuma, Lynen en Lazare het Gentse trio Kums, Odjidja en Hong af. Showbeest Lapoussin, ingevallen voor de geblesseerde Adingra, had er goesting in en deed Okumu en co. beven van schrik. Van élke Brusselse aanval ging gevaar uit, terwijl AA Gent enkel oppervlakkig kon dreigen.

Vanhaezebrouck koos voorin voor de tandem Depoitre-Fofana. De ene spits (34) dubbel zo oud als de andere (17). Een succes was dat niet. Fofana had een paar momentjes, maar zat vooral in de achterzak van Sykes en Machida. En wat dan gezegd van Depoitre? Er komt sleet op ‘good old Lolo’ - dat kan niemand meer ontkennen. Hij beleefde een nachtmerrie. Slechte passes, onmondig in de zestien. De reactie van Vanhaezebrouck toen zijn spits nóg maar eens de bal kwijtspeelde, zei alles: hij greep ostentatief naar het hoofd. ‘Niet te geloven’, zag je hem denken.

Iets voorbij het halfuur zette Nilsson een dramatische Okumu alwéér weg. Lapoussin kon voorzetten, via Boniface kwam Lazare in schietpositie en die trof raak: 2-0. Het Dudenpark zong, sprong én genoot. En ‘t was nog niet gedaan. Kums verslikte zich in de bal en Lynen tikte perfect mee met Boniface. De sterke beer van Union twijfelde niet oog in oog met Nardi: 3-0. Afgang voor de Buffalo’s. Voorzitter Ivan De Witte en Michel Louwagie keken bedenkelijk toe vanop de hoofdtribune. Waar is dat uitstekend voetballende AA Gent van eind vorig seizoen toch naartoe? De voorbije weken werd er veel gesproken over de beker in de Gentse kleedkamer. ‘Die voor de tweede keer op rij winnen: hoe mooi zou dat niet zijn?’ Die droom mochten ze echter al snel opbergen.

Vanhaezebrouck voerde drie wissels door bij rust. Depoitre, Fofana en Odjidja betaalden het gelag. Cuypers, Salah en De Sart moesten nog iets proberen forceren. Veel verschil maakte het echter niet meer. Wel integendeel. De kelk moest blijkbaar tot op de bodem geledigd, want Ngadeu pakte nog zijn tweede gele kaart. Met tien kreeg AA Gent niets meer klaar. Niet dat dat met elf wel het geval was. De Buffalo’s werden overklast op alle vlakken door de Brusselaars, net als dat in de competitie al het geval was. Lazare maakte het nog wat erger met de 4-0 in extra tijd.

Union mag zich mag opmaken voor de halve finales. Krijgen we ook dan vuurwerk in het Dudenpark? En nadien op de Heizel?

