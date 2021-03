Scherpe Simon Mignolet na afgekeurd doelpunt: “Normaal zaten we nu nog in de beker”

Volgens Simon Mignolet maakte hij geen hands voorafgaand aan de afgekeurde gelijkmaker van Club Brugge: “Het was geen hands, dat is heel simpel. Ik begrijp dat het moeilijk is voor de scheidsrechter, met al dat geharrewar in de zestien en met een beslissing die je in een fractie van een seconde moet nemen. Boterberg vertelde me dat hij op eer en geweten hands gezien heeft. Maar ik ben niet de persoon die liegt en de beelden zullen duidelijk maken dat de bal mijn hand niet raakt.”

Volgens de Brugse doelman was het dan ook een geldig doelpunt: “Het is dan ook spijtig dat we eruit gaan. We speelden met tien en probeerden toch nog alles uit de kan te halen. Normaal, met de hulpmiddelen die er zijn, zaten we nu nog in de beker en waren we extra time aan het spelen. Dat er in Eupen-Gent geen VAR was vind ik geen valabele uitleg. Het is niet omdat er daar geen camera’s zijn, dat je ze hier niet kan gebruiken.”

“Nu alleen over onze Europese en onze bekeruitschakeling spreken, is te kort door de bocht”, vertelde Mignolet nog. “We liggen er inderdaad uit, met een tegendoelpunt, en daar kunnen we belangrijke lessen uit trekken. Wij maken dus onze analyse, maar andere mensen moeten ook hun analyse maken over wat beter kan. Dit is zuur, maar dat hoort bij het leven van een voetballer. We moeten nu opnieuw de koe bij de horens vatten en naar de volgende wedstrijd werken. Het zal misschien moeilijker te accepteren zijn, omdat we niet op onze waarde geklopt zijn.”

Volledig scherm Simon Mignolet. © BELGA