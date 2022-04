René Weiler, laatste prijzenpakker van Anderlecht, wenst zijn ex-club succes en hoopt dat er lessen zijn geleerd: “Tijd voor nieuw hoofdstuk”

Croky CupAnderlecht kan op paasmaandag een einde maken aan vijf jaar zonder prijs. In 2017 pakte René Weiler de titel. Vanuit Japan wenst hij Anderlecht succes. En hoopt de Zwitser dat zijn boodschap van weleer is doorgesijpeld. “Ik ben blij dat Anderlecht eindelijk opnieuw voor een prijs speelt.”

“Geschiedenis en traditie scoren geen goals.” Een uitspraak van René Weiler in de catacomben van Waasland-Beveren in 2016 zal bij de recordkampioen de geschiedenisboeken ingaan. Na puntenverlies en een wanprestatie trok de Zwitser aan de alarmbel. De wetten van het voetbal waren veranderd, vond hij - ook voor Anderlecht. De kritiek op het zakelijke spel van paars-wit zaten hem hoog.

Ondertussen staat Weiler wel in de annalen als de coach die tot op heden de laatste prijs pakte voor Anderlecht. De Zwitser werd in 2017 kampioen. Niet met sprankelend champagnevoetbal, zoals het fiere Anderlecht dat zo graag wilde. Weiler beschikte over een kern zonder uitzonderlijke voetballers, en koos voor reactievoetbal.

Dat wrong bij Anderlecht. Ondanks de titel moest hij in september al vertrekken. Dat wrong dan weer bij René Weiler. Een wonde die intussen geheeld is. Maar het littekenweefsel zal nooit helemaal verdwijnen. “Ik herinner me graag dat we een geweldig seizoen speelde, met een uitstekende mentaliteit in het team”, zegt de Zwitser nu vanuit Japan, waar hij trainer is bij de topclub Kashima Antlers.

Volledig scherm Toenmalig Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock bleef Weiler verdedigen tot op het laatst © Photo News

Azië is al het derde continent waarop de trainer gewerkt heeft. Na zijn ontslag bij Anderlecht werkte de Zwitser ook al bij de Afrikaanse topclub Al Ahly. Daar werd hij met 18 punten voorsprong kampioen, maar gaf hij na onenigheid met het bestuur zijn ontslag.

Weiler: “In zoveel verschillende culturen werken, is verrijkend voor mezelf. Als trainer, en als persoon."

Vijf jaar na zijn ontslag blijft hij Anderlecht wel volgen. Hij draagt zijn ex-club, ondanks alles, wel een warm hart toe. “Ik volg de resultaten. Ik ben blij dat Anderlecht eindelijk opnieuw voor een prijs speelt. Ik kijk uit naar de bekerfinale. Ik hoop echt dat de club die wint.”

Maar zijn boodschap tussen de lijnen blijft dezelfde als toen, op die druilerige avond op de Freethiel. “Hard werk was de basis van het vorige succes van Anderlecht. In het moderne voetbal heb je twee zaken nodig: werk en ‘art’ - kunst en techniek. Alleen door die twee te combineren, kan je succes boeken. Ik denk dat deze bekerfinale een perfect moment is voor Anderlecht om een nieuw hoofdstuk te starten.”

Volledig scherm Rene Weiler tijdens de befaamde Waasland-Beveren - Anderlecht, vlak voor zijn uitspraken over geschiedenis en traditie © belga