Referee Department steunt beslissingen rond afgekeurde goal: “Chaotische en emotionele sfeer maakte communicatie moeilijk”

Beker van België Vanuit een beachbar in Blankenber­ge of op café in Brasschaat: zo volgden fans van Club en Antwerp de bekerfina­le

2 augustus Geen publiek gisteravond in het Koning Boudewijnstadion voor de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp (0-1). De supporters van beide clubs moesten het duel van thuis volgen... of vanop café. Onder meer in een beachbar in Blankenberge keken zo’n 100 Club-fans naar de match op groot scherm. Ook in Antwerpen werd de bekerfinale - zo coronaproof mogelijk - gevolgd. Na de bekerzege van de Great Old trok er wel één fan naar de Bosuil met bengaals vuur. Hij werd opgepakt.