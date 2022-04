REACTIES. Vanhaezebrouck: “Had evengoed anders kunnen uitdraaien” - Roef: “Twee keer de goeie hoek, ik heb goed gestudeerd”

Croky CupEen loterij, maar wel een waarbij AA Gent aan het langste eind trok. De beker gaat opnieuw naar de Arteveldestad. “Dit is toch een beetje revanche voor die verloren bekerfinale in 2008", aldus Matisse Samoise, één van de uitblinkers.

Gentse Feesten op de Heizel na de penaltyreeks tussen AA Gent en Anderlecht. Doelman Davy Roef ontpopte er zich tot dé held. “Ik zat twee keer in de goeie hoek. Je moet er wat geluk bij hebben. Die laatste was een belangrijke, iedereen was blij”, aldus Roef.

“In de week had ik beelden gekregen van de strafschoppen van de tegenstanders. Op het moment zelf wacht je altijd even af, maar ik zat twee keer in de juiste hoek. Ik heb dus goed gestudeerd deze week. Ik voel me niet echt de held, want alle 21 spelers en de staf hebben super hard gewerkt hiervoor.”

Vanhaezebrouck: “Had evengoed anders kunnen uitdraaien”

“Dit was een heel close game. De wedstrijd had evengoed anders kunnen uitdraaien. Wij hadden de iets betere kansen, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Een strafschoppenreeks kan anders uitdraaien. Of wij snakten naar een prijs? Ja, maar Anderlecht ook hé. En ze hadden ‘m ook kunnen winnen.”

“Toen ik bij KVK Kortrijk de beker verloor (in 2012 tegen Lokeren, red.), speelden we nadien geweldige play-offs. Misschien doet Anderlecht wel net hetzelfde. Misschien doen ze wel geweldige dingen tijdens die play-offs. Ik wens het hen toe omdat ze er het hele jaar gestaan hebben.”

Wat dacht Vanhaezebrouck toen Ngadeu in de penaltyreeks miste? “Ik was ongelofelijk ontgoocheld voor hem omdat hij voor mij de man van de match was. Hij was de beste man op het veld. Onvoorstelbaar. Maar ik ben ook blij dat Davy (Roef, red.) er twee pakte, hoor.”

Odjidja: “Iedereen was bekaf”

“De beker winnen was eigenlijk een must, zeker na het mislopen van de Champions play-offs”, aldus Vadis Odjidja. “Het was een zeer moeilijke match. Iedereen was bekaf. Nog voor de verlengingen waren er krampen bij de meesten. Gelukkig is het nu absoluut genieten.”

“Voor het seizoen zeiden we dat we opnieuw Europa in wilden. Dat is eigenlijk een must voor deze club om elk seizoen Europees te spelen. En da’s nu gelukt. Het geeft een top gevoel en nu kunnen we ook rustig beginnen kijken naar volgend seizoen.”

Samoise: “Revanche voor 2008"

Ooit stond hij nog in het stadion als fan, nu als speler. Matisse Samoise glunderde na de match. “Ik heb het gevoel dat we nu toch wel revanche hebben gepakt voor die verloren bekerfinale van in 2008 tegen Anderlecht. Het is mooi dat we nu weer Europees spelen. Europa League, dat is nog een stapje hoger dan dit jaar.”

“Dit is fantastisch. Het wordt nog een schone avond. De komende dagen zullen ook mooi zijn. We gaan hier vooral van genieten. De match was redelijk gesloten met ook heel wat loopwerk. Ik had snel het gevoel dat het tot penalty’s zou komen en gelukkig pakt Davy er twee goeie.”

Tissoudali: “Hartstikke blij”

“Het is gelukt!”, schreeuwde Tarik Tissoudali toen hij een feestje bouwde met de supporters. “Hier hebben we hard voor gewerkt. Ik ben hartstikke blij. Ik wil altijd prijzen winnen. Ik wil altijd meer en meer en meer. Dit is het begin, hopelijk komen er nog meer. Of ik blijf bij AA Gent? Daar kan ik niet over praten. We zijn in gesprek, we zien wel wat er in de zomer gebeurt. Ik ben ambitieus, ik heb ook dromen, maar bij AA Gent blijven zou ook geen probleem zijn.”

Tissoudali volgt de ramadan. Dat voelde hij tijdens de wedstrijd. “Ik heb gewoon geen kracht. Je probeert, maar het is onmogelijk. Bij de rust voelde ik me energieloos en ik kreeg krampen in minuut 60. Mijn lichaam was helemaal uitgeput. Wat ik vanavond nog ga doen? Ik volg de groep. Een beetje feesten ja, natuurlijk.”

