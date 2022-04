REACTIES. Kompany en Van Crombrugge willen de moed niet laten zakken: “Ik wil geen gezever, dit moet brandstof zijn”

Croky CupGeen tiende beker voor Anderlecht, wel een vierde voor AA Gent . Bij paars-wit was de ontgoocheling groot, al probeerden sommigen de schouders niet al te veel te laten zakken. Trainer Vincent Kompany en doelman Van Crombrugge op kop: “Laat dit maar goed pijn doen, want van deze momenten leren we het meest.”

“We hebben er alles aan gedaan en dan zijn penalty’s de hardste manier om te verliezen”, vertelde Vincent Kompany meteen na de match. “Kijk, voor hetzelfde geld zat ik hier aan de andere kant te vieren, maar dat is voetbal. We moeten een mentaal beeld van dit moment nemen en beseffen dat we nu aan de verkeerde kant staan. En dan moet dat voor extra motivatie zorgen.”

“Nochtans waren we goed begonnen. De eerste helft ging gelijkopgaand en ik dacht dat we er fysiek door kwamen in de verlengingen. Zij hadden moeite om de bal nog rond te spelen. Ik had ook altijd het gevoel dat we in de wedstrijd zaten en dat is belangrijk in zo’n finale. Al denk ik ook dat we meer konden als we zelfzekerder waren aan de bal.”

“Het lag heel lang dicht bij elkaar. Ik denk dat beide ploegen iets slordiger speelden dan gewoonlijk, vandaar ook die wedstrijd. Het zijn strafschoppen, hé jongens. Je moet dan lef hebben om te trappen. De missers zijn de verantwoordelijkheid van de staf en niet van de spelers zelf. Ik moet enkel proficiat zeggen aan Gent", vertelde Kompany nog.

“Maar ik wil ook geen gezever, we moeten hier niet als verliezer van het veld gaan. Dit moet brandstof zijn. Winnen, verliezen: alles moet brandstof zijn. We hebben geknokt om hier te geraken en morgen zullen we dat opnieuw doen. Dan zullen we zien wie het laatst lacht. Ik heb het gevoel dat dit niet mijn enige finale zal zijn. Ik heb dus goesting om er terug aan te beginnen.”

Volledig scherm © Photo News

Hoedt: “Slijtageslag waar wij aan kortste eind trekken”

“Het is heel zuur en jammer, want dit was een gelijkopgaande match”, vertelde Wesley Hoedt meteen na affluiten. “Beide teams wilden wel voetballen, maar het was een kurkdroog veld. Daar hadden we wat last van. Uiteindelijk werd het een slijtageslag waarin wij aan het kortste eind trokken.”

“Je speelt zo’n match altijd om te winnen, maar bij 0-0 en penalty’s wordt het altijd een loterij. Kijk, we moeten de komende weken laten zien dat we beter zijn dan dit", aldus Hoedt. “Het wordt nu zaak om snel te recupereren en goeie play-offs te spelen om Europees voetbal te halen.”

Volledig scherm © Photo News

Van Crombrugge: “Dit mag goed pijn doen”

Kapitein Hendrik Van Crombrugge probeerde er net als Hoedt de moed in te houden, al kon ook hij niet ontkennen dat het pijnlijk was om de bekerfinale te verliezen. “De teleurstelling is groot. We kunnen niet tevreden zijn, maar we moeten ook een positieve noot houden. Ik heb de jongens gezegd dat dit goed pijn mag doen. In deze momenten leren we het meest.”

“Morgen hebben we een vrije dag en dan moeten we alle emoties laten rusten. Vanaf woensdag gaan we weer aan de bak in de Champions play-offs. De penalty’s? Daarin heb je als keeper weinig te verliezen. Chapeau voor Davy (Roef, red.) dat hij er twee stopt.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA