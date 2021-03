Racing Genk en Standard spelen gelijk na match die in tweede helft ontploft

De brilscore aan rust was een klein mirakel. Racing Genk startte gretig, Onuachu duwde een wenkende kans al snel over. Ook net voor rust miste de rijzige Jupiler Pro League-topschutter: in de rebound mikte hij ietwat onbegrijpelijk naast. Ook een plaatsbal van Thorstvedt kende geen succes, terwijl ook Bongonda tot tweemaal toe niet kon scoren. De Rouches knokten zich gaandeweg in de match, Klauss rateerde zijn controle na een aalvlugge counter. Nadien moest Vandevoordt vol aan de bak op een kopstoot van Laifis. Interessant was het zeker. Wél een Genkse domper: Heynen - aanvoerder en in vorm - moest net voor de pauze van het veld met een blessure.